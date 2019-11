Für die Auswertung analysierte InfluencerDB die Wachstumsraten aller deutschsprachigen Instagram-Kanäle ab 100.000 Follower, die ihre Reichweite organisch aufgebaut haben, also ohne Fake-Follower-Kauf. Die drei wachstumsstärksten Instagrammer des Monats August sind:

gleich vier Singles gleichzeitig konnte er zuletzt auf den vorderen Plätzen der Charts positionieren, darunter zwei Nummer-1-Hits. Sein musikalischer Durchbruch hinterlässt auch auf Instagram Spuren: Im Oktober stieg seine Followeranzahl um 79 Prozent auf aktuell 911.000 Fans.

Diese 10 Instagram-Accounts wuchsen im September am stärksten

Quelle: InfluencerDB, Stand: 4.11.2019 (Wachstum in Prozent)

In den Top 10 der wachstumsstärksten Instagrammer finden sich im Oktober fast ausschließlich Personen, die ihr Geld wahrscheinlich hauptsächlich durch ihre Influencer-Tätigkeiten verdienen. Einzig auf Rang 7 hat sich mit Felix Brummer jemand platziert, der seine Brötchen außerhalb der sozialen Medien verdient - Brummer ist Sänger der Band Kraftklub. ron

Trotz ihres freiwilligen Ausstiegs aus der TV-Sendung "Love Island" wächst die Anhängerschaft von Melissa auf Instagram kräftig. Im Oktober gar um 489 Prozent - so stark wie kein anderer Account in dieser Auswertung. Grund für den sprunghaften Anstieg der Followerzahlen könnten die Gerüchte über eine Liebesbeziehung zu Sänger Pietro Lombardi sein, die zuletzt sowohl in den sozialen Medien als auch in den Boulevardblättern oft thematisiert wurde.Apache 207 ist der Newcomer der Deutschrap-Szene -Fettiges Essen, schiefe Grimassen, schlechte Photoshop-Skills: Instagrammerin Sandra nimmt in ihren Bildern und Videos die scheinbar perfekte Influencer-Welt sehr amüsant aufs Korn. Während die Social-Media-Berühmtheiten á la Pamela Reif oder Sami Slimani viel Aufwand für ein schönes Bild investieren, teilt Sandra eher Schnappschüsse ihres Alltags und achtet dabei vor allem auf den unterhaltenden Aspekt. Damit trifft sie in den sozialen Medien offenbar einen Nerv: Im Oktober wuchs ihre Followerzahl auf Instagram um 78 Prozent auf nun 172.000.