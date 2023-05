IMAGO / Lobeca

Die Gehälter in der Werbebranche hängen von vielen Faktoren ab

In welchen Bundesländern und Städten es die meisten Jobs für Kommunikationsfachleute gibt, wo insbesondere Führungskräfte fündig werden und wo die dicksten Gehaltschecks ausgestellt werden, das hat HORIZONT in den letzten Wochen ausführlich im Datenmonitor dokumentiert. In diesem Update der Rubrik "Gehalts- und Jobrankings" zeigen wir, welche Jobs in der Werbe- und Kommunikationsbranche am besten bezahlt werden.

In Zeiten, in denen viel über KI und die Kreativität und Effizienz von Maschinen diskutiert wird, ist es ein beruhigendes Signal: Menschlich