In Zeiten, in denen selbst Edeka das TV-Publikum mit Niedrigpreisen umgarnt, verschwimmen die Grenzen zwischen Supermärkten und Discountern zusehends. Umso relevanter für den Erfolg der Lebensmittelhändler wird damit die Markenstärke, die als wichtiger Treiber für die Kundenbindung gilt. Ob die Brand-Verantwortlichen von Edeka, Rewe, Lidl & Co ihre Hausaufgaben gemacht haben, zeigt das Ranking der stärksten deutschen Supermarkt- und Discounter-Marken, das Splendid Research wieder exklusiv für HORIZONT erstellt hat.