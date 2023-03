IMAGO / Panthermedia

In manchen Regionen haben Marketer die Qual der Job-Wahl

Die Fluktuation in der Kommunikationsbranche ist laut Bundesagentur für Arbeit so hoch wie in kaum einem anderen Wirtschaftszweig. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das auch kein Wunder. Doch die Jobsuche ist nicht überall ein Wunschkonzert. In welchen Bundesländern und Städten es derzeit die meisten offenen Stellen gibt, zeigt eine Auswertung des Personalmarktforschers Index, die HORIZONT exklusiv vorliegt.

Für die Auswertung hat die Berliner Employer-Branding-Beratung Index im Januar und Februar 2023 ihre Stellenanzeigen-Datenbank durchforstet,