Frauen-WM? Frankreich? Fußball? War da was? Aber hallo! Die deutschen Nationalkickerinnen sind am Wochenende zwar unglücklich im Viertelfinale gegen Schweden gescheitert, haben aber - um- den Deutschen durchaus bewiesen, dass man nicht unbedingt Eier braucht, um gut Fußball zu spielen. Sondern dass Pferdeschwänze auch mal nicht schlecht sind. Was sich bei den TV-Quoten zeigte, macht sich auch auf Instagram bemerkbar. Denn: Im Ranking der wachstumsstärksten Instagrammer, die HORIZONT Online gemeinsam mit der Analysefirma InfluencerDB präsentiert, gehört eine deutsche Nationalspielerin zu den Top-Aufsteigern.