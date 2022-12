Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble, der die Liste der größten Werbungtreibenden mit Marken wie Pampers, Ariel, Gillette, Always und Braun seit Jahren anführt, hat die Werbeausgaben im November um 20,8 Prozent auf knapp 167 Millionen Euro zusammengestrichen. Das Sparverhalten des Konsumgüterkonzerns lässt sich bereits das ganze Jahr über beobachten. So zeigt die Nielsen-Auswertung der elf Monate von Januar bis November, dass Procter & Gamble insgesamt 18,4 Prozent weniger Geld für Werbung in den Above-the-Line-Kanälen ausgegeben hat. Damit hat der Konsumgüterkonzern in diesem Jahr bisher rund 300 Millionen Euro an Werbeausgaben in den klassischen Kanälen eingespart.





Auch die anderen Top-5-Werbespender hielten sich im Werbemonat November zurück: Der Süßwarenkonzern Ferrero reduzierte sein Budget um 5 Prozent, der Händler Lidl um 2,7 Prozent, und der Onlinehändler Amazon sparte gar 40,6 Prozent des Werbebudgets ein. Rewe wiederum senkte die Ausgaben um 1,8 Prozent ab.