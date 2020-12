© imago images / Peter Endig Amazon hatte im November die zweithöchsten Brutto-Spendings aller Unternehmen

Im November haben Unternehmen in Deutschland laut Nielsen rund 3,98 Milliarden Euro brutto in Werbung investiert. Damit befand sich der Brutto-Werbemarkt auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Der November ist damit der erste Monat seit Februar, in dem Nielsen kein Minus gegenüber dem Vorjahr ausweist. Unter den Top-Werbespendern gab es dabei leichte Verschiebungen. Besonders Amazon und L'Oréal haben auf die Tube gedrückt.