Die Zentrale von Procter & Gamble in Cincinnati

Die zuletzt von Werbeforschern und -holdings wieundattestierte Belebung der deutschen Werbekonjunktur schlägt sich auch in den Nielsen-Zahlen nieder. Unter dem Strich sind die Brutto-Werbespendings in den ersten sechs Monaten gegenüber Vorjahr um 2,9 Prozent angestiegen - im Mai hatte das Plus lediglich bei 0,2 Prozent gelegen. Welche Unternehmen zu den Treibern des Aufschwungs gehören, zeigt unser exklusives Ranking der Top 20 Werbespender.