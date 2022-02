© P&G Procter & Gamble - hier die Zentrale des Konzerns in den USA - lässt zum Jahresstart aufhorchen

Das Werbejahr 2022 begann durchaus vielversprechend: Der Brutto-Werbemarkt lag im Januar laut Nielsen knapp 15 Prozent über Vorjahr. So weit, so erwartbar. Doch beim Blick auf die Unternehmen, die im ersten Monat des Jahres am meisten in Werbung investiert haben, gibt es eine Überraschung.