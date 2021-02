© Imago / Müller-Stauffenberg Das Bundesgesundheitsministerium liegt auf Rang drei der größten Werbungtreibenden im Januar

Der erneute Corona-Lockdown hat dem Werbemarkt den Start in das neue Jahr gründlich verhagelt. Laut Nielsen gingen die Bruto-Werbespendings im Januar um 16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Procter & Gamble lässt sich die Werbelaune allerdings nicht vermiesen: Der FMCG-Riese startet mit einem fulminanten Plus in das Jahr 2021.