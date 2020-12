© Dyson Dyson hat die Nase vorn

Adventskränze, Plätzchen-Backorgien und schier endlos nadelnde Weihnachtsbäume - in keinem Monat wird so viel geputzt, gesaugt und zusammengekehrt wie im Dezember. Da das Ganze dann auch noch in einen Geschenke-Marathon mündet, ist das Weihnachtsgeschäft für die Anbieter von Staubsaugern die mit Abstand wichtigste Zeit des Jahres. Antworten auf die entscheidende Frage, welche Marken in der Gunst der Verbraucher vorn liegen, liefert das Ranking der stärksten Staubsaugermarken, das Splendid Research exklusiv für HORIZONT Online erstellt hat.