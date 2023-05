Jubiläum

Mövenpick Hotels feiern ihren 50. Geburtstag

Der Hotelbetreiber Mövenpick Hotels & Resorts mit Sitz in Baar hat vor genau 50 Jahren seine beiden ersten Hotels in Flughafen-Nähe in Zürich und Regensdorf eröffnet. In ihrem Jubiläumsjahr will die heute zu Accor gehörende Marke weiter expandieren …