© IMAGO / Manfred Segerer Babybel schafft es auf Rang 3

Die Frage, mit welchen Anreizen Unternehmen Verbraucher in Käufern verwandeln können, ist wohl in kaum einem Produktsegment so entscheidend für den Geschäftserfolg wie bei den Käsemarken, die im Kühlregal der Supermärkte dicht an dicht nebeneinander liegen. Schließlich ist der nächste "frische Franzose" oder der nächste "Gipfel des Geschmacks" nur einen Handgriff entfernt. Dass Imagewerte wie gute Qualität und Authentizität nicht ausreichen, um den Kampf um die Gunst der Konsumenten zu gewinnen, zeigt jetzt eine Exklusivauswertung von Splendid Research für HORIZONT. Denn im Ranking der stärksten Käsemarken liegen vor allem Brands vorn, die über sehr hohe Bekanntheitswerte verfügen - was den Sinn und Zweck von werblicher Kommunikation einmal mehr eindrucksvoll belegt.