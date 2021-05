© IMAGO / Petra Schneider Obi ist nicht zu schlagen

Nach dem gelinde gesagt durchwachsenen Frühling scheint sich in Deutschland nun endlich die Sonne durchzusetzen. Mit den steigenden Temperaturen dürften viele Verbraucher auch wieder in ihre Gärten strömen, wo nach den wochenlangen Regenfällen einiges im Argen liegen dürfte. Die Fahrt zum Baumarkt ist da Pflicht. Doch welche Baumärkte stehen in der Gunst der Deutschen derzeit ganz oben und können von dem Run profitieren? Antworten auf diese Frage liefert das Ranking der stärksten Baumarkt-Marken, das Splendid Research schon zum zweiten Mal exklusiv für HORIZONT Online erstellt hat.