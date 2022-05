© McCann Jens Eberth ist jetzt auf Kundenseite tätig - bei der Automarke Genesis

Bis Ende vergangenen Jahres stand Jens Eberth an der Spitze der Opel-Agentur Velocity McCann. Jetzt hat der Manager einen neuen Job - und zwar auf Kundenseite. Seit kurzem verantwortet er als Head of Marketing die werblichen Aktivitäten der Automarke Genesis in Deutschland. Sie gehört zum südkoreanischen Konzern Hyundai Motor Group. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigt die Personalie.