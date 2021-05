© Lego Legos neuer Bausatz zum Pride Month

Zu den zahllosen Bausätzen von Lego kommt ab 1. Juni ein Regenbogen-Modell hinzu. Dieses ist speziell für die Lego-Fans gedacht, die sich in einer an traditionellen Geschlechterrollen reichen Gesellschaft oft ausgeschlossen fühlen. Das Modell ist von der Regenbogenflagge der LGBTQIA+-Community inspiriert und zeigt elf Figuren in unterschiedlichen Farben, deren Geschlechteridentität bewusst interpretationsfähig gehalten wurde.