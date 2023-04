Mercedes-Benz

Zum Earth Day gibt sich Mercedes-Benz ein neues Look & Feel in der Nachhaltigkeitskommunikation. Die Marke tritt puristischer auf

Punkt 12 schaltet Mercedes-Benz am Earth Day ein neues Look & Feel in der Nachhaltigkeitskommunikation live. Der Stuttgarter Autokonzern tritt künftig bei dem Thema in der Bildsprache einheitlicher, reduzierter und klarer auf. Involviert ist in das Projekt Stammbetreuer Team X.

Mit dem neuen Erscheinungsbild geht Mercedes-Benz einen weiteren Schritt in seiner Ambition 2039-Strategie. Bis zu diesem Jahr soll die