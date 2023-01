© Adidas Björn Jäger ist als Vice President Brand Adidas für die Marke in Zentraleuropa verantwortlich

Das vergangene Jahr war nicht einfach für Adidas, nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung. Nach der Trennung von Testimonial Kanye West, dem Abgang von Vorstandschef Kasper Rorsted, Absatzproblemen in China, den Imagediskussionen rund um die Fußball-WM in Katar und schließlich dem frühen Ausscheiden der Deutschen Nationalmannschaft ist man in Herzogenaurach froh, sich jetzt wieder auf die Zukunft konzentrieren zu können. Eine wesentliche Rolle kommt dabei der Genz Z zu.