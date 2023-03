Auf dem Radio Advertising Summit am 26. April dreht sich alles um die Audiowelt und ihre kommunikative Kraft für Marketer und Werbungtreibende. In der Kölner Club und Eventlocation DIE HALLE Tor 2 wird sich zeigen, warum Audio die Kommunikationsplattform der Zeit ist und in einer komplexer werdenden Welt immer wichtiger für Marketers wird. Und was die #GenerationAudio so wertvoll für ihre Kommunikation macht. Anmeldungen sind ab jetzt möglich unter https://www.radioadvertisingsummit.de



Sprechen und Zuhören sind die natürlichste Form der Kommunikation, die wir nicht erlernen müssen, sondern von Geburt an für die Interaktion nutzen. Das macht uns alle zu Audio Natives. Gerade in einer Welt, die immer komplexer wird und Menschen das Gefühl haben, dass das Gemeinsame und Verbindende abhandengekommen ist, bleibt Audio eine Konstante, die mit Innovationen die Menschen millionenfach erreicht und berührt.



Wir sind alle die #GenerationAudio

Ob als vielfältiges Radioangebot, Podcast, als Webradio oder über Streaming-Anbieter: Audio begleitet die Menschen jeder Couleur und jeden Alters den ganzen Tag. Deshalb sind wir alle die #GenerationAudio.

Welche Chancen das facettenreiche Audioangebot für eine effektive Markenkommunikation bietet, zeigt der Radio Advertising Summit 2023. Durch das Kongress-Programm führt unterhaltsam und kompetent der Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.









Jule Bosch, WHAT THE FISH! und Stephan Grünewald, Rheingold Institut



26. April Köln / DIE HALLE Tor 210:00- 11.00 Business-Frühstück11:00 - 16:00 Uhr Summit16:00 - 20:00 Uhr BBQ & DrinksWenn sich alles verändert, wie ticken dann die Konsumenten und Konsumentinnen? Und worauf müssen Marketingentscheider achten? Stephan Grünewald – Marktforscher und Mitbegründer des renommierten Rheingold Instituts – stellt vor, wie sich die Gesellschaft und ihre Werte bereits verändert haben und dies weiter tun werden. Dabei zeigt er auf, welche Themen in der Kommunikation künftig noch wichtiger werden und wie man das als Unternehmen für seine Marke nutzen kann.Auf dem Summit wird es in den Beiträgen und Diskussionsrunden schnell konkret und praxisnah: So wird unter anderem Jule Bosch, Zukunftsforscherin und Autorin, von den Anforderungen ihres Start-Ups WHAT THE FISH! berichten. Für sie liegt der Schlüssel in der Innovation. Sie begleitet Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen bei ihren Veränderungsvorhaben und berichtet von Ihren Erfahrungen.In vielen weiteren Panels, Diskussionsrunden und Talks können sich die Teilnehmenden über bedeutsame und aktuelle Themen rund um Radio und Audio informieren. So wird unter anderem eine neue Studie aus der Werbewirkungsforschung erstmalig präsentiert. Zudem werden Audiostrategien für Marken analysiert.Als Begleiter durch den Tag, als Informationsquelle, als persönlicher Wecker oder als Taktgeber unter der Dusche: Audio bietet für jede Stimmung und jeden Bedarf den richtigen Soundtrack zum Leben.