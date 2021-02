Als es noch Branchenkongresse gab, war oft Folgendes zu beobachten: In den Sessions, in denen Unternehmen kreative Kampagnen vorstellten, gab es selten freie Plätze. In den Runden, in denen es um Themen wie Datenkonsolidierung und -auswertung ging, konnten schon damals die heutigen Corona-Abstandsregeln locker eingehalten werden. Doch das könnte sich in Zukunft ändern.