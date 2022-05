© Imago / R.Seidel Imagery Die Hamburg Sea Devils bereiten sich auf die EFL-Saison vor.

Am 4. Juni startet die vor einem Jahr gegründete European League of Football (ELF) in ihre zweite Saison - pünktlich dazu geht sie eine Partnerschaft zur Vermarktung ihres LED-Bandeninventars ein: Die Plattform Gipedo kümmert sich gemeinsam mit der ELF-Vermarktungsagentur Morethansports in Hamburg um das entsprechende Media-Inventar. Dabei geht es um alle im Free-TV gezeigten Live-Spiele in Deuschland, die bei Pro Sieben Maxx ausgestrahlt werden.