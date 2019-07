SNICKERS - The Date

Herzstück es Auftritts ist - wie im Hause Mars und speziell bei Snickers üblich - ein TV-Spot vonin Paris, der in dieser Woche in Deutschland sowie weiteren europäischen Kernmärkten startet und ab 2020 auch in Russland und Australien zu sehen sein wird. Der 30-Sekünder erzählt von dem Date eines jungen Paares, das gemeinsam auf dem Sofa sitzt, kurz bevor es ernst wird. Gerade als er versucht, den Arm um ihre Schulter zu legen, steht sie auf und geht. Als sie mit einem Snickers-Eis zurückkehrt, kommt es zu einem der wohl merkwürdigsten Kussszenen der Werbegeschichte. Die Botschaft der Marke am Ende des Spots: "Nothing satisfies more than a Snickers Ice Cream."Neben dem Hauptspot in TV und Online kommen in den Digitalkanälen verschiedene Bumper Ads zum Einsatz, die ebenfalls alle die Message vermitteln, dass ein Snickers-Eis eine noch intensivere Erfahrung ist als der sehnlich erhoffte erste Kuss.Bei CLM BBDO in Paris zeichnen(Executive Creative Director),(Executive Creative Director),(Artistic Director),(Copywriter),(Strategic Planner),(Account Director),(Account Manager) und(Account Executive) verantwortlich. Produziert wurde der Spot von, Regie führte. tt