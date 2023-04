IMAGO / Ralph Peters

Die EU will Greenwashing eindämmen und hat dafür eine Richtlinie zu sogenannten Green Claims veröffentlicht.

Die kürzlich veröffentlichte EU-Richtlinie zu sogenannten Green Claims muss erst noch den Weg der Gesetzgebung gehen. Aber eines ist jetzt schon klar: Wer in Zukunft mit grünen Versprechen werben will, muss tief in die Tasche greifen. Die Rechtsanwältin und Spezialistin für Gewerblichen Rechtsschutz und Digital Business erklärt im HORIZONT-Interview, was auf Unternehmen zukommt, die nach Verabschiedung der Richtlinie mit Aussagen wie "klimaneutral" und "aus recyceltem Material" werben wollen.

Frau Kufer, die EU hat kürzlich die sogenannte Green-Claims-Richtlinie veröffentlich, die sich mit Werbung rund um Umweltaussagen befa