Die neue Regelung, die Meta am Dienstag in einem Blog-Beitrag verkündete , soll ab dem 19. Januar 2022 in Kraft treten und das auf als sensibel eingestuften Themen basierende Targeting abschaffen. Die "schwierige Entscheidung" hin zu dieser Maßnahme sei durch Rückmeldungen von Bürgerrechtsexperten und politischen Entscheidungsträgern getrieben worden. Man habe "Bedenken von Experten gehört, dass Targeting-Optionen wie diese auf eine Art und Weise verwendet werden könnten, die zu negativen Erfahrungen für Menschen in unterrepräsentierten Gruppen führen könnten", so Graham Mudd, Vice President of Product Marketing and Ads bei Meta.