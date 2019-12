1. Teilen

Alle AkteurInnen handeln eigenständig

2. Teilen

Alle AkteurInnen handeln transparent

3. Teilen

Alle AkteurInnen handeln aufrichtig

4. Teilen

Alle AkteurInnen handeln wahrheitsgetreu

5. Teilen

Alle AkteurInnen tragen Fürsorge für schutzbedürftige oder benachteiligte Personengruppen

6. Teilen

Alle AkteurInnen handeln professionell

7. Teilen

Alle AkteurInnen pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander

8. Teilen

Alle AkteurInnen gehen respektvoll miteinander um

9. Teilen

Alle AkteurInnen verhalten sich loyal gegenüber einander

10. Teilen

Alle AkteurInnen handeln verantwortungsvoll

„Für uns ist dieses Projekt ein Paradebeispiel für einen gelungenen Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis.“ Stefan Doktorowski Teilen

Das im Netz abrufbare Konvolut soll eine Handlungsorientierung für Influencer, Auftraggeber und Agenturen sein. Es orientiert sich an bereits vorhandenen Ethik-Kodizes aus anderen Bereichen wie Werbung, PR, Journalismus und Online-Kommunikation. Außerdem wurden Influencer, Unternehmens- und Agenturvertreter als Experten zu aktuellen Problemfeldern und Lösungserwartungen in der Influencer-Branche befragt. Bei der Erstellung arbeitete der BVIM mit den Kommunikationswissenschaftlernundvon der Universität Leipzig zusammen.Der Kern des Kodex' sind zehn Richtlinien, nach denen sich die Marktteilnehmer verhalten sollen. Diese lauten:"Der Ethikkodex Influencer-Kommunikation bietet Antworten auf die Frage, wie die beteiligten Akteure der Influencer-Branche ethisch angemessen handeln sollen", so Enke. Ihr Kollege Borchers ergänzt: "Die Richtlinien gehen deutlich über bestehende rechtliche Regelungen hinaus. Dennoch liegt es in der Verantwortung der Branchenteilnehmer, sich über die bestehende Rechtsgrundlage zu informieren und auch diese einzuhalten."Ergänzt wurden die Richtlinien um konkrete Handlungsanweisungen. So werden Influencer beispielsweise angehalten, eine Tarnung von werblichen Inhalten als redaktionelle Beiträge abzulehnen. Dienstleister, so heißt es in dem Regelwerk weiter, "geben öffentliche und nicht-öffentliche Kennzahlen (wie Reichweiten, Interaktionen, Klicks etc.) von InfluencerInnen und Organisationen wahrheitsgemäß weiter bzw. manipulieren diese nicht, sofern sie diese selbst erheben." Und in der Aufrichtigkeitsempfehlung für Unternehmen steht: "Sie gehen nur Kooperationen ein, die ihren eigenen Werten und Leitlinien nicht widersprechen."Klingt eigentlich selbstverständlich - dass es das offenbar nicht ist zeigt, wie viele offene Baustellen es im Influencer Marketing noch zu geben scheint. Gleichzeitig zeugt es vom Verantwortungsbewusstsein der Branche, wenn man etwaige Fehlentwicklungen nicht einfach hinnehmen will. Dazu fließt inzwischen auch zu viel Geld in Influencer Die Notwendigkeit des Ethikkodex' begründet der BVIM aber auch damit, dass sich Influencer an der Schnittstelle von Journalismus, Marketing und Public Relations bewegten. Diese Branchen hätten alle ihre eigenen ethischen Standards, die sich zum Teil jedoch widersprechen würden. Damit nicht genug: "Die Funktionskonstellationen, in denen sich InfluencerInnen, Organisationen und MittlerInnen bewegen, führen zu weiteren, Branchen-eigenen Problemstellungen (z.B. Fake FollowerInnen, Kinder-InfluencerInnen)", heißt es in den Erklärungen des Verbands zu dem Kodex."Für uns ist dieses Projekt ein Paradebeispiel für einen gelungenen Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis", sagt der BVIM-Vorsitzende. "Der Kodex wurde wissenschaftlich fundiert und unabhängig von den Verbandsinteressen hergeleitet. Diese Unabhängigkeit war uns wichtig, um unseren Mitgliedern zukünftig eine bestmögliche, aber auch glaubwürdige ethische Orientierung bieten zu können." ire