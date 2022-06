© Under Armour Under Armour vergibt seinen PR-Etat in Deutschland an Hansmann PR.

Spannender Neukunde für Hansmann PR: Der US-amerikanische Sportartikelhersteller Under Armour hat seinen PR-Etat für den deutschen Markt an die Münchner Kommunikationsagentur vergeben. Der Moment scheint genau richtig, um positive Nachrichten über den Hersteller in die Welt zu bringen: Am Aktienmarkt befinden sich die Werte von Under Armour seit Jahresbeginn im Abwärtstrend.