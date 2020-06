Gustavo Gusto "Esst keine Tiefkühlpizza" 2020

In der Corona-Krise solidarisiert sich Gustavo Gusto mit den Gastronomen

Franco Frescos überraschende Unterstützung der lokalen Gastronomiebetriebe in Deutschland folgt dabei der eigenen Produktlogik. Die Pizzamarke Gustavo Gusto nimmt für sich in Anspruch, belegte Teigfladen in Restaurantqualität zu liefern.Doch das bedeute nicht, dass man das Ziel habe, den Besuch im Restaurant zu ersetzen, sagt CMO Michael Götz: „Und gerade jetzt brauchen die vielen kleinen Restaurants, Gasthäuser und Imbissstände tüchtig Unterstützung.“Das Thema liege dem Unternehmen generell sehr am Herzen, sagt Götz: „Die Marke Gustavo Gusto ist aus unserer Pizzeria-Kette heraus erwachsen. Wir stehen der Gastro-Branche deshalb sehr nahe und wissen, wie hart das Geschäft sein kann.“ Dass er mit dieser Solidaritätsbekundung aber auch faktisch gegen seine eigenen Geschäftsinteressen anwirbt, könnte zudem der Aufmerksamkeit für die Botschaft dienen, hofft der CMO: „Von einem Tiefkühlpizzahersteller würden man so eine Kampagne nicht erwarten. Genau deswegen glauben wir, dass diese Botschaft Kraft hat.“Die inhouse erarbeitete Kampagne besteht aus einer Anzeige, die in diversen Print-Titeln zum Einsatz kommen wird, und einem animierten Typo-Film, der auf den Social-Media-Kanälen gestreut wird. cam