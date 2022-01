Münchner Start-up Yfood gibt mit Frederick Lau in der Werbung Gas

© Yfood Schauspieler Frederick Lau ist das Gesicht der Neujahrskampagne von Food-Start-up Yfood

Seit 2017 ist das Münchner Start-up Yfood mit seinen Smart-Food-Produkten am Markt. Konkret bietet das Unternehmen gesundes "Complete Food" vor allem in Form von Drinks an, die die Schnelllebigkeit von heute mit bewusster Ernährung vereinen soll. Um die Produkte von Yfood einer großen Zielgruppe bekannt zu machen, startet die Marke jetzt eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne mit Schauspielstar Frederick Lau ("4 Blocks").