Müllermilch steigt auf der Ebene eines Premium Partners bei den Turnier-Serien ein. In dieser Eigenschaft wird die Marke gemeinsam mit der ESL Aktivierungen starten, bei denen die Fans im Mittelpunkt stehen sollen. Neben Online-Maßnahmen setzt Müllermilch dabei auch auf die Inszenierung vor Ort bei Turnieren, die angesichts der abebbenden Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder in größerem Stil stattfinden dürften. Besonders die IEM in Köln gilt als Zuschauer- und Publikumsmagnet.





"Für Müllermilch ist der Schritt in die Welt des E-Sport eine sehr spannende neue Richtung, um die Marke erlebbar zu machen", sagt, Senior Brand Manager Müllermilch bei der Molkerei Alois Müller. "Wir freuen uns sehr darauf, unseren Partner ESL Gaming in Zukunft bei den nationalen Turnieren zu begleiten und bereiten uns gerade schon auf eine ganzheitliche Aktivierungskampagne im Rahmen der IEM Cologne 2022 vor. Die Community kann sich auf einige Highlights sowohl Online, aber auch auf den Events selbst freuen.", Senior Director Global Brand Partnerships bei ESL Gaming, ergänzt: "Wir freuen uns sehr eine Kultmarke wie Müllermilch, die immer wieder durch ikonische Kampagnen besticht, als Partner begrüßen zu dürfen, um zusammen neue Highlights im nationalen Esport zu setzen. Wir sehen eine große Resonanz von Marken, die den Einstieg suchen und haben mit Müllermilch einen starken Partner, der die Zukunft des Esport für die Community nachhaltig mitgestalten möchte."Bislang ist Müllermilch lediglich bei dem Eishockey-Club Augsburg Panthers engagiert, der in unmittelbarer Nähe zum Unternehmenssitz der Molkerei Alois Müller in Aretsried beheimatet ist. Die ESL-Partnerschaft dürfte den Marken-Managern eine deutliche Weiterentwicklung ihrer Kommunikations-Strategie abverlangen. Denn auf der bei E-Sports-Fans besonders beliebten Plattform Twitter ist Müllermilch nicht mit einem eigenen Account vertreten, andere soziale Netzwerke werden nur recht spärlich bespielt.