© Imago / Hanno Bode Wieder stellt Adidas mit „Al Rihla“ den offiziellen Spielball für das WM-Turnier - 2022. Die Lust der Deutschen, ihn auch zu kaufen, ist gering

Liegt es an der Kritik am Austragungsort oder an der allgemein zunehmenden Kaufzurückhaltung? Die Lust der deutschen Fans, Geld in Zusammenhang mit der Fußball-WM in Katar auszugeben, ist jedenfalls deutlich geringer als vor vier Jahren. Die Bekanntheit der offiziellen Sponsoren nimmt ebenfalls ab - dafür profitiert manche Marke von dem Turnier, obwohl sie gar kein Sponsor ist.