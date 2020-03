Penny - #erstmalzuhause

Analog zu #erstmalhelfen heißt die Kampagne in den sozialen Netzwerken #erstmalzuhause - beide Hashtags sind angelehnt an den Penny-Claim "Erstmal zu Penny". Nachdem der Lebensmitteldiscounter in der vergangenen Woche wie die Konkurrenz von Aldi und Edeka auch seine Mitarbeiter und Partner im Logistikbereich würdigte, folgt nun der Appell an die Verbraucher, Zuhause zu bleiben und so mitzuhelfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.Dazu zeigen Penny und Serviceplan Campaign in einem 75-Sekünder, der in seiner Machart und Tonalität an die emotionalen Weihnachtsfilme der Lebensmittelhändler erinnert, den besonderen und nicht selten anstrengenden Alltag von Eltern und Kindern in ihrem Zuhause während der Corona-Krise. Erzählt wird das Ganze aus der Perspekte der Kinder, die die Zeit im eigenen Zuhause in positiven Bildern darstellen: Da wird die Wohnungsflur zur Rennstrecke umfunktioniert, es gibt mehr Zeit zum Kuscheln mit Mama und Papa und natürlich werden besonders häufig die Hände gewaschen, obwohl die gar nicht schmutzig sind. Und auch das Home Office der Eltern und der abgesagte Urlaub spielen eine Rolle."Nicht nur unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten gerade enorm viel, auch Familien – von denen wir viele als Kunden haben – gehen täglich mit großen, unerwarteten Herausforderungen in ihrem Alltagsleben um. Wir möchten mit dieser Kampagne zeigen, dass sie dafür unsere volle Hochachtung haben", erklärt, Bereichsvorstand Handel Deutschland Rewe Group und COO von Penny., Kreativgeschäftsführer von Serviceplan Campaign, ergänzt: "Das Außergewöhnliche an diesem Film ist die besondere, dokumentarische Nähe, die durch die tollen Bilder, aber auch durch die Kinderperspektive auf die Situation der Eltern entsteht."#Der Film ist in den Penny-Kanälen auf Facebook, Instagram und Youtube zu sehen und wird von spezifischem Instagram-Content begleitet. Dabei werden die Follower dazu aufgerufen, eigenen Content, der sie Zuhause mit der Familie zeigt, mit dem Hashtag #erstmalzuhause zu posten. Der User Generated Content soll laut Angaben des Unternehmens dann auf der Instagram-Seite von Penny geteilt werden, um den Spot mit den Lebenswelten der Kunden zu ergänzen. tt