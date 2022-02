In den endlosen Zahlenkolonnen der jüngstenhätte man die kleine, aber für die Werbeindustrie doch sehr interessante Änderung durchaus übersehen können: Neben Geschäftsfeldern wie Onlinehandel, stationäre Läden und Abo-Services wird nun erstmals auch das Werbegeschäft einzeln aufgeführt - die wichtigsten Kennzahlen inklusive. Die Werbeumsätze, die bislang in der Rubrik "Other Revenues" versteckt wurden, lassen keinen Zweifel mehr daran, dass die Relevanz von Amazon als Player im Werbemarkt massiv zunimmt.