© dfv HORIZONT Total Video findet in diesem Jahr als hybrides Event statt

In diesem Jahr ist so einiges anders als gewohnt. Zum ersten Mal finden die HORIZONT Digital Marketing Days parallel zu HORIZONT Total Video statt. Beide Veranstaltungen laufen am 14. und 15. Oktober 2020 in Hamburg sowohl als Präsenz-Event als auch im Live-Stream. Teilnehmer können sich so nicht nur ihr Programm aus beiden Events zusammenstellen, sondern auch vor Ort, im Office oder Home-Office dabei sein.