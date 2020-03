Da Penny und auch wir sehr stolz auf die Leistungen der Mitarbeiter sind und finden, sie haben jede Aufmerksamkeit verdient, haben wir uns entschieden, ihnen auch in der Öffentlichkeit unseren Dank und Respekt zeigen."Penny COO Stefan Magel sieht derzeit eine ganz besondere Verantwortung der Lebensmittelhändler für die Kunden und die eigenen Mitarbeiter: "Unsere Kolleginnen und Kollegen sind für uns die Helden der Nachbarschaft, denn nur durch ihren unermüdlichen Einsatz können wir unsere Kunden weiterhin wie gewohnt versorgen. Gegenseitige Unterstützung, Rücksichtnahme und Besonnenheit stehen jetzt an oberster Stelle – beim Einkauf im Geschäft ebenso wie im täglichen Miteinander."

Hier macht sich aber auch bezahlt, dass Penny sich schon seit Jahren als Discounter aus der Nachbarschaft positioniert. Dieses Markenprofil war ursprünglich aus der Beobachtung geboren, dass der Kölner Discounter anders als die Marktführer mit seinen Filialen häufiger direkt in den Wohngebieten seiner Kunden liegt. Doch während der Corona-Krise ist der Begriff Nachbarschaft auch emotional deutlich relevanter geworden. Und das neue Voice-Over zu dem Film zeigt sehr deutlich, dass sich das Marketingteam dessen auch bewusst ist. So heißt es zum Ausklang des Spots: "Und liebe Nachbarn da draußen. Seit auch ihr füreinander da. Unterstützt Euch. Und vor allem: Bleibt gesund!"Die ursprünglich nur für den internen Gebrauch gedachte Kampagnen, bekommt nun die ganz große mediale Plattform: Der Spot wird seit dem Wochenende in TV und Online ausgespielt. Dazu kommen Printanzeigen in bundesweiten Tageszeitungen. Digital liegt der Schwerpunkt der Kampagne auf Social Media ausgespielt. Eine eigene Landingpage bietet zudem umfangreiche Informationen und Downloads an. Die nachbarschaftliche Hilfe will Penny zudem mit praktischen Tools unterstützen, wie zum Beispiel in Form von Aushangzetteln für Hilfsangebote an Nachbarn. cam