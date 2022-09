© Youtube / Uber Eats Der neue Kampagnen-Flight von Uber Eats besteht aus drei humorvollen Spots unterlegt mit dem Song "Erstmal Essen"

Ende August startete unter dem Motto "Erstmal Essen" die erste Markenkampagne von Uber Eats in Deutschland. In mehreren Flights will der Lebensmittel-Lieferdienst damit bis zum Ende des Jahres seine Bekanntheit hierzulande steigern. Ein Kernstück des gemeinsam mit Scholz & Friends entwickelten Auftritts ist der Soundtrack der Berliner Rapperin Dilla, der jetzt veröffentlicht wurde. Der Song und das zugehörige Video sind eine extrem eingängige und zeitgeistige Hommage an das Essen als solches.