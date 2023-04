Schwebende Pakete zwischen rosa Wolken und Kleidung, die aus bunten Luftblasen ploppt: Mit diesen surrealen Bildern wirbt Jung von Matt/Havel für Trendyol. Es ist die allererste Markenkampagne des türkischen Mode-Decacorn in Deutschland. Und die adressiert trotz der opulenten Staffage auch das Preisbewusstsein.

Das Kaufverhalten der Deutschen hat sich durch massive Teuerungen vieler Prdukte wie Energie, Benzin und Lebensmittel innerhalb kurzer Zeit deutlich verändert. Diese allgemeine Kaufzurückhaltung der Menschen ist auch in der Modebranche deutlich zu spüren: Laut einer aktuellen Studie zum Modekaufverhalten des Nürnberger Marktforschungsinstituts Infas Quo wollen derzeit weniger Menschen Geld in ihre Garderobe investieren . Für viele Händler und Brands wird dadurch der Preis zu einem zentralen Thema der Kommunikation.



So auch bei der türkischen Online-Modeplattform Trendyol. Das Fast-Fashion-Unternehmen, das laut des Analyse-Unternehmens Similar Web im vergangenen Jahr die am zweitschnellsten wachsende Modeplattform in ganz Deutschland war, wirbt vor allem mit günstigen Preisen, kostenlosem Versand undheute startenden Markenkampagne das aktuell vorherrschende Preisbewusstsein vieler Konsumierender im Fokus steht. Optisch erinnert der dazugehörige Kampagnenfilm an eine Reise in ferne Galaxien: Da angelt eines der bunt gekleideten Models im Mondlicht nach Schnäppchen oder ein anderes thront auf einem schwebendem Paket. Mit Jung von Matt/Havel hat sich das türkische Start-up für seine erste Deutschland-Kampagne gleichDan French gedreht. Ünterstützt wird das Commercial, das ab heute zunächst vier Wochen lang auf diversen Social-Media-Kanälen wie Youtube, Facebook und Instagram zu sehen sein wird, ebenfalls durch Aktionen wie Produktpromotionen und Gewinnspielen auf Trendyols eigenen digitalen Kanälen.