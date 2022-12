Wie Marketingchef Athanasios Tsiolis die Kultmarke Nippon wiederbeleben will

© Hosta Nicht übel - der Nippon-Effekt

Werbung von Nippon? Hat man schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Doch jetzt endet die Werbeabstinenz der beliebten Puffreis-Marke. In dieser Woche startet der Süßwarenanbieter Hosta mit Sitz in Crailsheim die erste große Nippon-Kampagne seit langem. Am kommunikativen Comeback mitwirken durfte Thjnk. Die Münchner Niederlassung der Agentur hatte sich den Etat im Sommer bei einem Pitch gesichert.