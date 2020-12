© Vodafone So wirbt Vodafone für sein schnelles 5G-Netz

Angesichts des heute in Kraft tretenden harten Lockdowns wird an Weihnachten in diesem Jahr vieles anders als sonst. Während viele Unternehmen die Werbeblöcke dennoch mit mehr oder weniger klassischen Weihnachts-Spots überfluten, setzt Vodafone in diesem Jahr einen anderen Schwerpunkt. Besinnliche Botschaften oder gar Weihnachts-Promotionen sucht man in der neuen Werbekampagne vergeblich. Stattdessen trommelt der Düsseldorfer Telekommunikationsriese massiv für das schnelle 5G-Netz, dessen Ausbau schneller vorangekommen ist als geplant - und dessen Vorzüge gerade in Zeiten des Lockdowns nicht zu unterschätzen sind.