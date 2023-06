Die Kampagne basiert auf User-Generated-Content von 26 AnwenderInnen von Ottobock-Prothesen, -Orthesen und -Rollstühlen aus 14 Ländern

Der Prothesen- und Orthesenhersteller Ottobock startet seine erste globale Markenkampagne. Im Mittelpunkt des emotionalen Auftritts stehen zahlreiche bekannte Menschen mit Behinderung, die das Leben mit all den sich bietenden Abenteuern voll auskosten. Den Soundtrack liefert der britische Popstar Sam Ryder.

"Mountain" heißt der Titelsong der Kampagne, den Ryder als Vorjahreszweiter in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in London zusammen mit behinderten Tänzerinnen, Tänzern, Performerinnen sowie Performern darbot und der in Großbritannien einmal mehr ein großer Charterfolg war. Ottobock nutzt den optimistischen Titel jetzt nicht nur als Soundtrack für seine Kampagne, sondern leitet daraus auch deren Titel sowie den Hashtag #IAmAMountain ab. Herzstück des inhouse in Zusammenarbeit mit PIA Nordpol+ entwickelten Auftritts ist ein rund dreiminütiger Film, in dem zahlreiche Menschen in kurzen Snippets zeigen, wie sie mit ihrer körperlicher Behinderung leben, Höhen und Tiefen überwunden haben und heute uneingeschränkt das Leben feiern können.Der Clou: Der gesamte Film besteht aus User-Generated-Content von 26 Menschen aus 14 Ländern, die auf die Prothesen, Orthesen und Rollstühle von Ottobock vertrauen. In dem Video sowie mit eigenen Content-Snippets in ihren Social-Media-Kanälen animieren sie die Followerschaft, fragen "Was hast Du überwunden?" und fordern die Menschen dazu auf, ihre ganz persönlichen Erfahrungen unter dem Hashtag #IamAMountain zu teilen. PIA Nordpol+ sammelte und sichtete dabei die Inhalte, nahm Kontakt zu den Protagonisten auf, konzipierte und setzte die Kampagne um, zu der neben dem Musikvideo über 100 weitere Assets gehören.