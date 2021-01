Nachdem Puma und Neymar im vergangenen Herbst, läuft nun die erste gemeinsame Kampagne an. Und die ist wahrlich ein wilder Ritt: In "Drive them crazy" zeigt der brasilianische Ausnahmer-Fußballer sein Können in Pumas neuer Kickstiefel-Kollektion Future Z - und treibt damit nicht nur seine Gegenspieler in den Wahnsinn, sondern auch seine Fans.