In seinem Heimatmarkt USA ist Squarespace bereits durch mehrere Kampagnen mit, Winona Ryder und Dolly Parton aufgefallen. In seinem ersten großen Werbeauftritt für den deutschen Markt stellt der Anbieter für Website- und E-Commerce-Lösungen kleine Unternehmen und Selbstständige in den Mittelpunkt, die sich mit Hilfe der Baukasten-Systeme während der Pandemie erfolgreich eine Online-Präsenz aufgebaut und dadurch die Krise überstanden haben.