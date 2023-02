© Veganuary Teilnehmer des Veganuary konsumieren für mindestens einen Monat keine tierischen Produkte.

Immer mehr Menschen probieren es im Januar mit der veganen Ernährung. In diesem Jahr gab es so viele Teilnehmende am sogenannten Veganuary wie nie zuvor. Auch zahlreiche Unternehmen und Marken finden Gefallen an der Vegan-Aktion und besetzen sie mit entsprechenden Produkten und Werbemaßnahmen. Mit einem eigenen Online-Spot will die Organisation Veganuary zusätzlich dazu motivieren, sich über den Januar hinaus pflanzlich zu ernähren.