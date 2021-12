© Deutsche Telekom Die Telekom will angeblich ihr Portal T-Online loswerden

Die Deutsche Telekom stellt 2022 ihren Claim auf den Prüfstand. Das mutet zunächst einmal seltsam an, denn "Erleben, was verbindet" war gerade in der Corona-Zeit eine sehr erfolgreiche Markenhaltung. Für Markenchef Ulrich Klenke ist es eine Chance, seine Marketing-Prioritäten in der Markenarchitektur zu verankern. Zu einem der wichtigsten Treiber dürfte der Kampf um die junge Zielgruppe gehören.