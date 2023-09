Bübchen

Am Berliner Hauptbahnhof platziert Bübchen seine Kampfansage

Die Ansage könnte eindeutiger nicht sein: Die Baby- und Kinderpflegemarke Bübchen setzt in ihrer neuen Kampagne auf Haltung, indem sie ein Statement gegen Erdöl-Paraffine in der Hautpflege setzt. Die von Antoni Jellyhouse kreierte Kampagne erinnert nicht ganz zufällig an die Veggie-Strategie von Katjes.

Bübchen gehört zu den traditionsreichen Markenhelden des deutschen Mittelstands. 1961 als Familienunternehmen entstanden, wurde das Unterneh