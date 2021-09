Stefan Fischer bricht zu neuen beruflichen Ufern auf. Seit Anfang September arbeitet er als Managing Director Marketing & Sales beim Börsenportal Wallstreet Online. Bislang hatte er bei der Comdirect das Marketing verantwortet.



Der Wechsel zu dem Wirtschaftsportal kommt allerdings nicht überraschend. Kurz nachdem Fischer im Januar 2020 den Job bei dem Finanzdienstleister mit Sitz in Quickborn übernommen hatte, hatte dieihre Direktbank-Tochter vollständig übernommen. Gleichzeitig fährt die zweitgrößte Bank unter ihrem neuen CEO Manfred Knof - seit Januar 2021 an Bord - einen harten Sparkurs, der auch das Marketing betrifft. Fischer konnte damit rechnen, dass seine Stelle in den kommenden Monaten im Zuge der Zusammenlegung beider Marken wegfallen dürfte. Trotzdem ist von einer freundschaftlichen Trennung die Rede.Zumal es noch einen Grund gibt, warum er bei Wallstreet Online gelandet ist. Sein Ex-Chef Matthias Hach - bis Februar Bereichsvorstand Marketing, Digital Banking & Brokerage bei der Comdirect - ist seit März neuer Vorstandsvorsitzender der Wallstreet Online AG, die zwischen 2007und 2010 auch mal zu Axel Springer gehört hatte. Er will vor allem beim Online-Broker Smartbroker das Wachstum beschleunigen. Genau hier soll Fischer mit seiner Marketingkompetenz unterstützen.Die nötige Erfahrung dafür hat der Manager. Vor seinem Wechsel zur Comdirect war er knapp zwei Jahre Leiter International Strategic Marketing & Customer Communications bei der. Weitere berufliche Stationen waren unter anderem Europcar, Hermes und British American Tobacco. mir