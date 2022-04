So inszenierte Mercedes-Benz die Premiere des neuen Elektro-SUV

© Mercedes-Benz Mercedes hat das neue EQS SUV in einer digitalen Weltpremiere vorgestellt

Mercedes-Benz hat am Dienstag das neue EQS SUV in einer digitalen Weltpremiere präsentiert. Bei der Präsentation des ersten vollelektrischen Oberklassen-SUV trafen sich Luxus und nüchterne Fakten zu einem gut zehnminütigen Dialog. Die Präsentation zeigte dabei erste Elemente aus der Kampagne. Und eine Übersetzung von Technologie in Kunst. Die Inszenierung der Weltpremiere verantworteten Antoni und OSK. Mit dabei war auch das Tech-Art-Studio Ouchhh.