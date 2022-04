So cineastisch inszeniert Mercedes mit Awake ein Sicherheitsfeature

© Mercedes-Benz Mercedes-Benz warnt vor den Gefahren des Sekundenschlafs und wirbt für ein Sicherheitsfeature im neuen EQS

Mercedes-Benz inszeniert in einem neuen Film das Sicherheitsfeature "Microsleep Detection", den Sekundenschlafwarner im EQS. Den cineastischen Kurzfilm Awake hatte der Luxusautobauer in den vergangenen Tagen bereits in Social Media angeteasert. Die Kampagne ist allerdings nicht mit Stammbetreuer Antoni entstanden, sondern mit der Hochschule Fernsehen und Film München. Die Idee dazu hatte Regisseur Oliver Bernotat.