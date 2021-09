© Eqolot

Für die Erhebung hat das Brandtech-Unternehmen Eqolot insgesamt 60 Influencer aus Deutschland befragt. Trotz des klar erkennbaren Optimismus der Social-Media-Persönlichkeiten ist die Gesamtsituation der Branche vor dem Hintergrund der andauernden Pandemie aber noch immer ambivalent. Zwar freut sich jeder zweite Influencer schon jetzt über eine verbesserte Ausgangslage - bei 18,3 Prozent hat sich die finanzielle Situation sogar deutlich verbessert. Doch insgesamt verbucht noch jeder dritte Befragte eine gering verschlechterte Auftragslage im Vergeich zur Vor-Corona-Zeit. Bei 10 Prozent ist das Geschäft sogar komplett eingebrochen.Der Grund für die insgesamt durchwachsene Gesamtsituation laut den Studienmachern: Die Budgets der Werbungtreibenden sind aufgrund der Krise enorm in Bewegung. Branchen wie Food und Tourismus haben ihre Werbeausgaben in der Pandemie massiv reduziert und sind noch nicht wieder zur Normalität zurückgekehrt. 28 Prozent (Tourismus) und 23,4 Prozent (Food) der befragten Influencer beklagen laut Eqolot-Umfrage in diesen Branchen Einbußen oder gar Komplettstornos.Andererseits gibt es Märkte, die nach der Corona-Flaute wieder zulegen: Vor allem in Mode und Beauty steigen die Budgets wieder. So geben 37 Prozent der befragten Influencer an, dass sie aus diesem Bereich wieder mehr oder gar deutlich mehr Aufträge erhalten. "Vor allem Unternehmen aus den Branchen FMCG, Food aber auch Finanzen und Versicherungen entdecken das Potenzial von Influencer Marketing. Der Kanal ist in immer mehr Mediaplänen gesetzt – hier hat Covid die Digitalisierung der Budgets sehr relevant beschleunigt", sagt Eqolot-Gründer und -CEO Jan Homann.Insgesamt bewerten die Social-Media-Persönlichkeiten die Lage deutlich besser als noch im ersten Pandemie-Jahr 2020. Damals mussten über 60 Prozent der Befragten eine enorme Verschlechterung ihrer Auftragslage hinnehmen. Nur 12 Prozent der Influencer konnten damals einen signifikanten Anstieg an Aufträgen verzeichnen. tt