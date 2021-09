MISEREOR Kampagne «Mit Menschen» - Bumper Ad Alvera

MISEREOR Kampagne «Mit Menschen» - Bumper Ad Habibe

© Misereor

So sieht eines der Plakate der Cross-Channel-Kampagne von Spinas Civil Voices für Misereor aus

"Misereor. Mit Menschen" lautet der Claim der neuen, langfristig angelegten Kampagne, mit der die Organisation sichtbarer werden will. In diesen zwei Worten - "Mit Menschen" - komme die gesamte Haltung von Misereor zum Ausdruck, heißt es von Spinas Civil Voices, die sich im Pitch um den neuen Auftritt gegen andere Agenturen durchgesetzt hat.Die Schweizer Agentur ist auf Kommunikation für Non-Profit-Organisationen (NPO) spezialisiert. In der Vergangenheit entwickelte Kolle Rebbe mehrere Auftritte für Misereor und sorgte vor allem mit den interaktiven Plakaten "The Social Swipe" für internationales Aufsehen.Neben größerer Bekanntheit für Misereor zielt die Kampagne auch darauf ab, bestehende Mitglieder und Unterstützer noch stärker an das Hilfswerk zu binden und neue Spender zu generieren. Dazu setzt die Kreation auf größtmögliche Authentizität, indem sie die Gesichter von Menschen mit schweren Schicksalen abbildet und diesen durch Fragen wie "Mit Gewalt? Oder mit Menschen?" noch mehr Eindrücklichkeit verleiht.Aktuell gibt es drei verschiedene Motive, weitere sollen folgen. Eines der Kampagnengesichter ist Alvera T., die als Geflüchtete aus dem Irak heute im Libanon selbst Flüchtlingskinder unterstützt. Das zweite zeigt den Kleinbauern Habibe B., der durch Landraub im Senegal fast seinen angestammten Grund und Boden verloren hat. Von Alvera und Habibe gibt es zwei jeweils sechssekündige Bumper Ads, die online ausgespielt werden. Die dritte Akteurin ist Luciana O., die als Überlebende der Dammbrüche in Brasilien für Gerechtigkeit kämpft.Misereor will die Botschaft transportieren, dass sie sich gegen globale Missstände einsetzt und betroffenen Menschen aktiv zur Seite steht, indem sie nicht nur Schutz, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe und Perspektiven für ein Leben in Würde bietet. Besonders der sozial-ökologische Wandel steht dabei im Fokus.Die Kampagnenplakate sind auf Free-Space-Stellen in ganz Deutschland zu sehen und werden ergänzt durch digitale Plakate mit Bewegtbild, Fülleranzeigen und die digitale Begleitung der Kampagne auf Social Media. "Die Plakate ermutigen dazu, aktiv an der Seite derer zu stehen, die denen Ungerechtigkeit wiederfährt und denen das Notwendigste zum Leben fehlt. Mit den Plakaten wird unser Auftrag auf den Punkt gebracht", sagt Beate Schneiderwind, Leiterin der Abteilung Kommunikation bei Misereor.Neben der Imagekampagne arbeitet Spinas Civil Voices auch bei weiteren Projekten mit Misereor zusammen, etwa bei der Entwicklung der Corporate Identity, der Kreation diverser Fundraising-Mailings und der Umsetzung digitaler Donor-Journeys.Bei Spinas Civil Voices zeichnen nebenund(CD),(Konzept, Text),(AD),(Grafik) und(Beratung) für die "Mit Menschen"-Kampagne verantwortlich. Die Bilder stammen von(Libanon, Senegal) und(Brasilien).