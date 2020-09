Duhr vergleicht das Ende der Third Party Cookies mit dem Umstieg von der Kohle- zur Solarenergie, was dann ja wohl auch heißt: Das Vorhaben ist kompliziert, in der Sache aber richtig und ein echter Schritt nach vorn. Nur kann der auch halbwegs reibungslos und ohne Kollateralschaden gelingen? Kirchem und Duhr gehen vor allem mit Politik und Rechtssprechung scharf ins Gericht, die angeblich ganz viel falsch machen und es an dem nötigen Durchblick fehlen lassen. Daneben gibt es aber noch andere Gefahren - und die sind sehr real:





Google allmächtig. Die Browser-Betreiber und eben allen voran Google schicken sich an, sich endgültig zu den Gatekeepern im Internet aufzuschwingen und de facto regulatorische und hoheitliche Aufgaben gleich mit zu übernehmen. Kirchem und Duhr machen im Interview sehr deutlich, dass der deutschen Werbeindustrie daran nicht gelegen sein kann. Die Gefahr aber ist real - und die Notwendigkeit, jetzt geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen, entsprechend groß.





Das andere Extrem zu Google allmächtig lautet: Chaos, wohin man schaut. Es ist ja so, dass die Wertschöpfungskette im Digitalen schon jetzt ausufernd lang und oft genug auch intransparent ist. Kirchem sagt sehr zurecht: "Es ist extrem aufwendig, ein Digital Creative zum Konsumenten zu bringen. Diese technische Supplychain darf jetzt nicht noch umfangreicher werden." Und Duhr sagt: "Was nicht passieren darf, ist eine so unkontrollierte Entwicklung, wie wir sie bei den Cookies erlebt haben."

"Umfeldplanung wird als Contextual Targeting eine echte Renaissance erleben"

Herr Kirchem, Herr Duhr, die Werbeindustrie beklagt das Ende der Third Party Cookies, jenseits der Branche atmen aber fast alle auf und sagen: Höchste Zeit, dass dieser Irrsinn ein Ende nimmt. Wie schlimm treffen der schärfere Datenschutz und die Aktivitäten der Browser-Hersteller die Werbungtreibenden wirklich?

Arne Kirchem: Ich schwanke zwischen Katastrophe und Belanglosigkeit. Die Antwort hängt auch von den jeweiligen Geschäftsmodellen ab. Es gibt sicher Unternehmen, die sehr stark auf Online-Tools angewiesen sind. Für die bedeutet das Ende von Third Party Cookies einen extremen Einschnitt. Ziel ist ja, Werbung zielgerichtet auszusteuern und nicht jedem Konsumenten alles zu schicken - und das wird absehbar deutlich schwieriger.





Auch das klingt für viele eher wie ein Witz: als wären die Menschen bisher so begeistert von digitaler Werbung, weil da alles wunderbar personalisiert ist. Das Gegenteil ist der Fall.

Kirchem: Ich behaupte ja nicht, dass alle Unternehmen personalisierte Werbung schon perfekt beherrschen, da gibt es sicher große Unterschiede im Markt. Aber vieles funktioniert auch gut und ist sehr sinnvoll. Wenn ich bei einem Online-Shop etwas bestelle, bin ich dankbar, wenn sich die Angebote auch danach richten, was ich vorher gemacht habe.

Für passende Buchtipps braucht man keine Third Party Cookies, dafür reicht ein gutes CRM. Und dagegen hat ja auch niemand etwas.

Thomas Duhr: Keiner bestreitet, dass mit Cookies in der Vergangenheit zu häufig Schindluder getrieben wurde. Wenn auf einer Website heute immer noch zum Teil über 100 Dritt-Parteien die User tracken, haben wir als Industrie offensichtlich etwas falsch gemacht. So schlimm wie in den USA waren die Zustände in Deutschland allerdings nie. Das liegt auch daran, dass wir das Thema Programmatic Advertising sehr viel zurückhaltender angegangen sind.





Dass die Politik irgendwann einschreiten musste, sehen Sie aber auch so?

Duhr: Ja, sicher. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Gesetzgeber und die Rechtsprechung gerade ein ziemliches Desaster veranstalten. Uns erschreckt, dass alles über einen Kamm geschert wird. Man muss zum Beispiel immer wieder darauf hinweisen, dass es bei Third-Party-Technologien nicht nur um die berühmten Negativbeispiele exzessiven Retargetings geht, sondern auch um die Validierung von Kampagnen und die Messung von Reichweiten. Diese Verfahren sind für ein effizientes Online Marketing absolut essentiell und werden jetzt einfach mit abgeschnitten. Als BVDW warnen wir zudem vor einer Entwicklung, an deren Ende alle Daten bei einigen wenigen Infrastruktur-Anbietern zusammenlaufen. Das kann nicht die Lösung sein.

In Ihrer Studie zeigen Sie mögliche Auswege auf. Die entscheidenden Stichpunkte lauten "Zeitalter der Kooperation" und eine Kombination aus First-Party-Daten, Contextual Targeting und neuen technischen Lösungen.

Kirchem: Uns ist ja schon seit einigen Jahren bewusst, dass die Cookies nicht ewig leben werden. Die Frage, die uns umtreibt, ist: Was kommt jetzt und wie ordnet sich der Markt neu? Wird es einige wenige Anbieter geben, die die Targeting-Möglichkeiten dominieren? Oder droht im Gegenteil ein Chaos mit einer Unzahl an möglichen Lösungen, die für Werbungtreibende kaum noch überschaubar sind? Und nicht zu vergessen: Wir müssen uns auch immer von der Frage leiten lassen, welche Lösung im Interesse der Konsumenten ist.





Klaus-Peter Schulz vom Mediaagentur-Verband OMG hat vor ein paar Wochen Alarm geschlagen und warnt davor, die ganze Werbeindustrie könnte in eine Abhängigkeit von einigen wenigen Plattformen geraten, allen voran Google. Hat Schulz recht?

Kirchem: Die von Klaus-Peter Schulz beschriebene Gefahr ist auf jeden Fall da. Wie groß sie ist, vermag ich nicht einzuschätzen. Klar ist: Es ist generell für einen Markt nicht gut, wenn wichtige und unabdingbare Technologiebereiche in der Hand von nur einem oder zwei Unternehmen sind. Die OWM setzt sich immer für einen gesunden Wettbewerb ein.





Herr Duhr, wie sehen Sie Google?

Duhr: Ich würde mich nicht nur auf Google beziehen wollen, sondern sehe generell die Gefahr, dass unter anderem große Browser-Bertreiber in die Rolle von Gatekeepern drängen. Das betrifft eben nicht nur Google, sondern auch Apple, Mozilla und weitere. Wenn technische Plattformen im Grunde hoheitliche und regulatorische Aufgaben übernehmen, ist das unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten äußerst kritisch zu betrachten. Die aktuelle Diskussion rund um Apple und die geplanten Einschränkungen des neuen Betriebssystems IOS14 rund um den IDFA (Identifier for Advertisers), ist ein gutes Beispiel dafür, wie brisant diese Entwicklungen für die Werbeindustrie sind.

Im Grundsatz können Sie dem Ende der Third Party Cookies aber schon etwas abgewinnen?

Duhr: Wir haben in den vergangenen 20 Jahren mit den Cookies auf eine Technologie gesetzt, die im Grunde gar nicht für diesen Verwendungszweck gedacht war. Jetzt stehen wir vor der Aufgabe, den Switch von der Steinkohle zur Solarenergie hinzukriegen. Das Problem dabei ist, dass uns das nicht nur vor große technologische Herausforderungen stellt, die alle lösbar sind, sondern dass wir es mit politischen Rahmenbedingungen und regulatorischen Eingriffen zu tun haben, die alles andere als stringent und logisch sind.





Muss sich die Werbeindustrie auf Chaos einstellen oder wird dieser Übergang von der Steinkohle zur Solarenergie dann doch ziemlich reibungslos vonstatten gehen?

Kirchem: Ich glaube, es wird zumindest ein Schwanken geben. Aber vielleicht liegt in den vielen Unsicherheiten ja sogar eine Chance, weil die Branche so nicht zu schnell auf irgendwelche wohlfeile Lösungen springen kann. Am Ende ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn sich die Dinge jetzt noch einmal ganz neu sortieren. Und wer weiß: Vielleicht kristallisieren sich ja schon bald ganz neue technische Lösungen heraus, an die die Werbungtreibenden noch gar nicht denken, die Nerds im Markt aber längst im Kopf haben.

Die Gesprächspartner

Arne Kirchem ist seit 2013 Mediachef von Unilever Deutschland und sitzt im Vorstand des Kundenverbands OWM. Thomas Duhr leitet beim RTL-Vermarkter IP Deutschland den Bereich Interactive und ist einer der Vizepräsidenten des Digitalverbands BVDW.

Könnte die Lösung nicht ganz einfach sein: Statt die Leute rund um die Uhr und überall im Internet zu tracken, könnte man doch auch im Digitalen einfach auf Umfeldplanung und First-Party-Lösungen setzen.

Kirchem: Ich glaube in der Tat, dass Umfeldplanung als Contextual Targeting eine echte Renaissance erleben wird.





Duhr: Davon bin ich auch überzeugt. Wobei man schon dazu sagen muss, dass Contextual Targeting nicht einfach eine Umfeldplanung ist, wie man sie aus der Offline-Welt kennt. Contextual Targeting lebt von der Verknüpfung von Daten aus unterschiedlichen Quellen, und dafür braucht man neue Technologie-Konzepte. Ein einfaches Zurück zur klassischen Umfeldplanung ist völlig illusorisch und wäre ein fataler Rückschritt. Es gibt verschiedene Alternativen zu Contextual. Die Alternativen hat der BVDW in mittlerweile zwei Publikationen ausführlich erklärt.

Wenn man sich Ihre Studie durchliest, bekommt man das Gefühl: Statt einem Befreiungsschlag und mehr Einfachheit wird jetzt alles womöglich noch komplizierter. Dabei ist die Wertschöpfungskette im Digitalen doch heute schon unglaublich unübersichtlich.

Duhr: Was nicht passieren darf ist eine so unkontrollierte Entwicklung, wie wir sie bei den Cookies erlebt haben. Genau deswegen engagieren wir uns ja beim BVDW so stark und sagen: Bevor es jetzt einfach losgeht, müssen wir erst einmal seriös den Markt beschreiben und dann gemeinsam mit allen wichtigen Marktteilnehmern verbindliche Standards entwickeln.





Welche Rolle kann dabei die OWM spielen?

Kirchem: Was wir nicht wollen, ist technische Lösungen zu definieren, die es nachher sein sollen. Worauf wir aber sehr wohl drängen, sind Standardisierungen. Wir brauchen Lösungen, die wirtschaftlich vertretbar und für Werbungtreibende transparent sind. Es ist ja heute schon extrem aufwendig, ein Digital Creative zum Konsumenten zu bringen. Diese technische Supplychain darf jetzt nicht noch umfangreicher werden.





In Ihrem Papier rufen Sie das Zeitalter der Kooperation aus.

Kirchem: Wir glauben an die Zusammenarbeit von Agenturen, Vermarktern und Werbetreibenden, weil wir in Deutschland in der Vergangenheit damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ziel muss sein, einen Standard für pseudonymisierte IDs zu schaffen, bei dem nicht auf konkrete User referenziert wird. Eine solche Lösung würde den Bedürfnissen der Werbeindustrie und gleichzeitig denen der Verbraucher gerecht. Unsere Aufgabe als OWM sehen wir darin, einen konstruktiven Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten.

Kann man sich darauf verlassen, dass BVDW und OWM in eine Richtung marschieren und sich nicht gegenseitig in die Quere kommen?

Duhr: Dass die OWM uns eingeladen hat, bei der Studie zur Online-Werbung in der Post-Cookie-Ära mitzumachen, zeigt, dass wir ein sehr ähnliches Verständnis von dem haben, was jetzt nötig ist. Ich habe aber auch Verständnis dafür, wenn große Werbungtreibende wie Unilever nicht auf tragfähige Lösungen für den deutschen Markt warten, sondern erst einmal auf internationale Modelle setzen. Aber für mich ist das nur ein weiterer Ansporn, verbindliche Standards für unseren Markt zu entwickeln, mit denen am Ende alle leben können.





Welchen Beitrag kann und soll Ihre aktuelle Studie dazu leisten?

Kirchem: Wer die 87 Seiten durchliest, sieht, wie komplex die Situation tatsächlich ist. Mit unserer Studie wollen wir allen Marktteilnehmern einen profunden und verständlich geschriebenen Überblick über den Stand der Dinge geben. Und dann gilt es natürlich auch, die entscheidenden Knackpunkte aufzuzeigen und die richtigen Themen im Markt zu adressieren. Das ist eine unserer Kernaufgaben bei der OWM. Wir brauchen jetzt einen breiten Diskurs in der Branche, wenn wir nicht wollen, dass sich die Dinge in eine Richtung entwickeln, die uns allen nicht gefallen kann.





Duhr: Ich kann mich Arne Kirchem nur anschliessen: Worum es jetzt dringend gehen muss, ist Aufklärung. Insofern hat die Studie auch einen stark edukativen Charakter. Und was mir besonders wichtig ist: Es geht auch deswegen um neue Formen der Kollaboration, weil in der Digitalisierung nahezu alles konvergiert! Es gibt kaum jemanden mehr, der von den Entwicklungen im digitalen Markt nicht zentral betroffen ist.

Kirchem: Der zweite Appell geht an Gesetzgeber und Gerichte. Wir sind inzwischen ja beinahe im Monats-Rhythmus mit neuen Regulierungen und sich zum Teil widersprechenden Gesetzesauslegungen der Gerichte konfrontiert. Das macht es unserer Branche – und damit auch unseren Mitgliedern - nicht gerade leichter, sich in dem Dschungel zurechtzufinden.





Ihre Kritik an die Politik ist bei einzelnen Punkten sicherlich gerechtfertigt. Letztlich hat sich die Werbeindustrie den Stress aber doch selbst zuzuschreiben. Man hat es einfach damit übertrieben, das gesamte vernetzte Leben der Menschen zu überwachen und zu tracken.





Kirchem: Vom Grundsatz ist dem ja überhaupt nicht zu widersprechen. Nur ist eben gut gemeint nicht immer gleich gut gemacht.





Duhr: Manchmal beschleicht einen wirklich das Gefühl, dass die digitale Welt für viele Politiker immer noch Neuland ist, um hier noch mal ein abgedroschenes Schlagwort zu bemühen. Gleichzeitig sehen wir, wie Technologie-Giganten dabei sind, Fakten zu schaffen und Dinge vorwegzunehmen. Das ist unsere Kritik an die Politik - und nicht, dass sie für Datenschutz eintritt.

Das ändert nichts daran, dass die Werbeindustrie gewohnheitsmäßig aufheult, wenn irgendjemand mehr Datenschutz fordert.





Duhr: Also mich können Sie damit nicht meinen. Ich bin völlig bei Ihnen, dass der Gesetzgeber tätig werden musste. Nur sollte er mit den Kanonen dann bitte nicht nur die Spatzen treffen!





Kirchem: Sie unterstellen uns eine völlige Hemmungslosigkeit und orwellhaftes Verhalten, wenn es um das Speichern von Daten geht. Das ist ein völliges Zerrbild, das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Bei Unilever gilt die Regel: Überlege dir immer, ob du selbst möchtest, dass diese Daten von dir gespeichert werden. Wenn du das nicht möchtest, gehe davon aus, dass der Konsument das auch nicht möchte. Diesen Gedanken versuchen wir zur Richtschnur unseres Handelns zu machen. Ich nehme an, viele OWM-Mitglieder haben ähnliche Guidelines im Einsatz.